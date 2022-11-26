Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Россиянам рассказали о новых правилах выплаты детских пособий

Россиянам рассказали о новых правилах выплаты детских пособий

11:57, 26 ноя 2022

Стали известны новые правила выплаты пособий на детей. Нововведения вступают в силу с 1 января 2023 года.



Так, с января пособие на детей будут выдавать по единым правилам. Его получат как беременные, рано вставшие на учет, так и родители детей в возрасте до 17 лет. Пособие назначается, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Базовый размер пособия составляет 50 процентов от величины прожиточного минимума в регионе. Если с учетом этого пособия среднедушевой доход семьи все равно не превышает величину прожиточного минимума, назначается выплата в размере 75 процентов, если и этой выплаты оказывается недостаточно, выплачивается пособие в размере ста процентов. Причем, если пособие назначают на ребенка, сумма рассчитывается от прожиточного минимума на детей, если беременным — для трудоспособного населения.


Также со следующего года можно будет получить выплату из маткапитала на ребенка в возрасте до трех лет. Закон принят Госдумой России 24 ноября. Согласно документу, пособие выплачивается на любого по счету ребенка, а не только на первого или второго. Получить его могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов на душу населения. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей в регионе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: выплаты пособия 2023
Читайте также

В России выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся в мае
Экономика в Башкирии
В России выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся в мае
С 1 мая начинается прием заявлений на ежемесячную выплату на детей от 8 до 17 лет
Экономика в Башкирии
С 1 мая начинается прием заявлений на ежемесячную выплату на детей от 8 до 17 лет
Путин подписал закон о пособиях для беременных и детей
Экономика в Башкирии
Путин подписал закон о пособиях для беременных и детей
В России детские пособия будут начисляться опекунам
Экономика в Башкирии
В России детские пособия будут начисляться опекунам


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: