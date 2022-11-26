Россиянам рассказали о новых правилах выплаты детских пособий

11:57, 26 ноя 2022

Стали известны новые правила выплаты пособий на детей. Нововведения вступают в силу с 1 января 2023 года.







Так, с января пособие на детей будут выдавать по единым правилам. Его получат как беременные, рано вставшие на учет, так и родители детей в возрасте до 17 лет. Пособие назначается, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Базовый размер пособия составляет 50 процентов от величины прожиточного минимума в регионе. Если с учетом этого пособия среднедушевой доход семьи все равно не превышает величину прожиточного минимума, назначается выплата в размере 75 процентов, если и этой выплаты оказывается недостаточно, выплачивается пособие в размере ста процентов. Причем, если пособие назначают на ребенка, сумма рассчитывается от прожиточного минимума на детей, если беременным — для трудоспособного населения.





Также со следующего года можно будет получить выплату из маткапитала на ребенка в возрасте до трех лет. Закон принят Госдумой России 24 ноября. Согласно документу, пособие выплачивается на любого по счету ребенка, а не только на первого или второго. Получить его могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов на душу населения. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей в регионе.

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