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Какие изменения ждут Башкирию после послания Владимира Путина

Добавлено: 16.01.20
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Рубрика: Политика
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Какие изменения ждут Башкирию после послания Владимира Путина

Сегодня в Белом доме Радий Хабиров собрал членов правительства и глав муниципалитетов и обсудил с ними проблемы, которые будут решены в республике

  • До конца 2021 года все дети до 3 лет будут обеспечены яслями. 
  • Начнется оформление выплат через МФЦ детских пособий семьям, которые живут небогато, то есть доходы семьи не превышают двух прожиточных минимумов на человека. И не до 1,5 лет, как было, а до 3 лет. А если в семье доходы составляют менее одного прожиточного минимума, то это пособие будет выплачиваться до 7 лет. В этом году выплата составит 4,9 тысяч рублей, а с 2021– уже 9,8 тысяч.
  • Уже с 1 января 2020 года семьям при рождении первенца будет выплачиваться маткапитал в полном объеме, а это 466 тысяч рублей 
  • За второго ребенка будет выплачиваться расширенный маткапитал — 616 тысяч рублей. При рождении третьего ребенка — 450 тысячрублей. Действовать программа будет до 2026 года. 
  • Ученики начальных классов (с 1 по 4) будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Большинство школ начнут кормить младшеклассников бесплатно уже в этом году, а все школы перейдут к этому к 2023 году. 
  • Будут отремонтированы музыкальные школы. А классные руководители будут получать надбавку не 1980 рублей как сейчас, а 7730 рублей. 
  • В ВУЗах увеличится количество бюджетных мест.

Источник: vk.com
Фото: glavarb.ru
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