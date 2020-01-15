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Путин пообещал продлить маткапитал и выплачивать его с рождением первенца

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 154
Рубрика: Политика
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Путин пообещал продлить маткапитал и выплачивать его с рождением первенца

Путин пообещал продлить программу материнского капитала до 2026 года и увеличить выплаты вдвое. Также президент предложил увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч рублей, а затем ежегодно его индексировать. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию.

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«Родители первенца с 1 января 2020 года смогут получить 466 тысяч 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки», — заявил Путин.

Источник: gtrk.tv
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