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Хабиров с рабочим визитом посетил город Бирск

Рубрика: Политика
Теги: Бирский район
Хабиров с рабочим визитом посетил город Бирск

Ход ремонта дорог и благоустройства территорий в Бирске проверил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.



По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона посетил исторический центр Бирска, в котором сейчас идет монтаж инженерных сетей, а также побывал на улице Цюрупы, на которой необходимо провести капитальный ремонт дорожного покрытия.

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Кроме этого, Радий Хабиров осмотрел производство ООО «Квинтет» по выпуску различных комплектующих для детских площадок, а также остановок общественного транспорта и других изделий.

Глава региона отмели, что продукция этого предприятия является конкурентоспособной как на региональном, так и на российском рынке.

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Источник: regnum.ru
Фото: glavarb
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