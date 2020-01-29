В Миякинском районе построят новую школу с детсадом
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В Миякинском районе побывал с рабочим визитом Глава Башкирии Радий Хабиров. Он посетил ряд сельхозпредприятий и ознакомился с работой объектов спорта и культуры. Кроме того, Радий Хабиров встретился с населением района и обсудил с ними развитие территорий.
К примеру, глава республики провел встречу с жильцами мкр. «Южный» села Киргиз-Мияки, где планируется строительство новой начальной школы и детсада в нем. Рассчитана она будет на 80 школьных мест. Возведение учебного заведения планируют начать через год.
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