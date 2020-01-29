Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Миякинском районе построят новую школу с детсадом

В Миякинском районе построят новую школу с детсадом

Добавлено: 29.01.20
Просмотров: 18
Рубрика: Экономика
Теги: Миякинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Миякинском районе построят новую школу с детсадом

В Миякинском районе побывал с рабочим визитом Глава Башкирии Радий Хабиров. Он посетил ряд сельхозпредприятий и ознакомился с работой объектов спорта и культуры. Кроме того, Радий Хабиров встретился с населением района и обсудил с ними развитие территорий.

К примеру, глава республики провел встречу с жильцами мкр. «Южный» села Киргиз-Мияки, где планируется строительство новой начальной школы и детсада в нем. Рассчитана она будет на 80 школьных мест. Возведение учебного заведения планируют начать через год.   

Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Миякинский район

Читайте также:

Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Миякинский район
Глава администрации района Р.Актуганов отметил, что в микрорайоне «Южный» появится более 770 участков, большую часть из которых уже выделили. Заметим, что 550 участков распределено среди льготников. На территории района возведено уже около 200 домов. Сейчас в "Южном" прокладывают газ и электричество, затем начнут делать уличное освещение.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Миякинский район
Политика
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Миякинский район
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Татышлинский район
Политика
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Татышлинский район
Радий Хабиров в Иглинском районе посетил объекты здравоохранения, образования, соцобъекты
Политика
Радий Хабиров в Иглинском районе посетил объекты здравоохранения, образования, соцобъекты
В Миякинском районе проложили более 760 метров газопровода
Экономика
В Миякинском районе проложили более 760 метров газопровода
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бурзянский район
Политика
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бурзянский район
В Дуванском районе построят новую школу
Политика
В Дуванском районе построят новую школу
В Ишимбайском районе по распоряжению Хабирова наладят систему водоснабжения
Политика
В Ишимбайском районе по распоряжению Хабирова наладят систему водоснабжения
Строительство школы на 1125 мест в Стерлитамаке планируют завершить к Новому году
Образование
Строительство школы на 1125 мест в Стерлитамаке планируют завершить к Новому году
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: