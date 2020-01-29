В Миякинском районе построят новую школу с детсадом

В Миякинском районе побывал с рабочим визитом Глава Башкирии Радий Хабиров. Он посетил ряд сельхозпредприятий и ознакомился с работой объектов спорта и культуры. Кроме того, Радий Хабиров встретился с населением района и обсудил с ними развитие территорий.







К примеру, глава республики провел встречу с жильцами мкр. «Южный» села Киргиз-Мияки, где планируется строительство новой начальной школы и детсада в нем. Рассчитана она будет на 80 школьных мест. Возведение учебного заведения планируют начать через год.

Глава администрации района Р.Актуганов отметил, что в микрорайоне «Южный» появится более 770 участков, большую часть из которых уже выделили. Заметим, что 550 участков распределено среди льготников. На территории района возведено уже около 200 домов. Сейчас в "Южном" прокладывают газ и электричество, затем начнут делать уличное освещение.