Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабиров новыми поправками в свой указ ужесточил режим самоизоляции

Хабиров новыми поправками в свой указ ужесточил режим самоизоляции

Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
Хабиров новыми поправками в свой указ ужесточил режим самоизоляции

Глава Башкирии опубликовал новый указ с ограничениями по передвижению для жителей региона

Сегодня, 18 апреля, на портале правовой информации Башкирии был опубликован указ Радия Хабирова, главы региона, который вносит изменения в его указ от 18 марта.



В документе изложен целый ряд нововведений и ограничений для жителей республики. Например, находиться в общественном транспорте, такси или любом общественном месте можно только в перчатках и маске. Кроме того, теперь жители Башкирии могут свободно посещать финансовые организации, но исключительно при наличии документа, что удостоверяет личность, а также подтверждающих документов.

В Башкирии не хватает врачей-инфекционистов для борьбы с коронавирусом

Читайте также:

В Башкирии не хватает врачей-инфекционистов для борьбы с коронавирусом
В документе также введено ограничение на количество поездок после регистрации на портале doroga02. В рамках ограничений допускается выезд всего дважды в неделю, причем поездка на приусадебный участок может быть лишь одна. В то же время можно ездить на охоту, но длительность поездки не может превышать полтора часа.

Введен запрет на поездки для реализации продуктов питания, произведенных собственноручно, хотя ранее такие поездки были разрешены.

Напомним, в Минздраве Башкирии рассказали, почему статистика заболевших коронавирусом показала резкий рост 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Хабиров подписал указ о стимулирующих выплатах для медиков во время коронавируса
Политика
Хабиров подписал указ о стимулирующих выплатах для медиков во время коронавируса
В Башкирии отдельным категориям граждан частично возместят затраты на установку газа
ЖКХ
В Башкирии отдельным категориям граждан частично возместят затраты на установку газа
В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Общество
В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
В Башкирии запретят езду в маршрутках без масок и перчаток
Общество
В Башкирии запретят езду в маршрутках без масок и перчаток
Жителям Башкирии смягчили режим самоизоляции
Политика
Жителям Башкирии смягчили режим самоизоляции
В Башкирии 50 женщин из 20 городов и районов наградят медалью «Материнская слава»
Общество
В Башкирии 50 женщин из 20 городов и районов наградят медалью «Материнская слава»
В Башкирии создается государственно автономное учреждение "Молочная кухня"
Потребитель
В Башкирии создается государственно автономное учреждение "Молочная кухня"
Подробная инструкция о том, как выехать на личном авто в период самоизоляции
Общество
Подробная инструкция о том, как выехать на личном авто в период самоизоляции
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: