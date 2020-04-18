Хабиров новыми поправками в свой указ ужесточил режим самоизоляции
Глава Башкирии опубликовал новый указ с ограничениями по передвижению для жителей региона
Сегодня, 18 апреля, на портале правовой информации Башкирии был опубликован указ Радия Хабирова, главы региона, который вносит изменения в его указ от 18 марта.
В документе изложен целый ряд нововведений и ограничений для жителей республики. Например, находиться в общественном транспорте, такси или любом общественном месте можно только в перчатках и маске. Кроме того, теперь жители Башкирии могут свободно посещать финансовые организации, но исключительно при наличии документа, что удостоверяет личность, а также подтверждающих документов.
Введен запрет на поездки для реализации продуктов питания, произведенных собственноручно, хотя ранее такие поездки были разрешены.
Напомним, в Минздраве Башкирии рассказали, почему статистика заболевших коронавирусом показала резкий рост
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