Радий Хабиров, поправками в указ, ввел новые ограничения связанные с коронавирусом
Коронавирус в Башкирии | 27 окт 2020 | 18:11
На портале правовой информации республики сегодня, 27 октября, опубликованы последние изменения, которые внес в указ о повышенной готовности глава Башкирии Радий Хабиров.
Согласно послелдним изменениям, теперь жители республики обязаны носить маски вне дома: в такси, в общественном транспорте, на парковках, в лифтах, а также во всех местах массового скопления людей. Кроме того, во время посещения объектов орговли, в финансовых организациях, многофункциональных центрах нужно также использовать перчатки.
В документе сказано, что теперь необходимо усилить дезинфекцию в местах массового скопления людей контролировать выполнение этого указания. Главой также предписано усилить проверки за соблюдением масочного режима, для чего органам местного самоуправления поручено организовать патрули.
Указ вступает в силу 28 октября.