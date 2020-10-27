Радий Хабиров, поправками в указ, ввел новые ограничения связанные с коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 27 окт 2020 | 18:11

На портале правовой информации республики сегодня, 27 октября, опубликованы последние изменения, которые внес в указ о повышенной готовности глава Башкирии Радий Хабиров.







Согласно послелдним изменениям, теперь жители республики обязаны носить маски вне дома: в такси, в общественном транспорте, на парковках, в лифтах, а также во всех местах массового скопления людей. Кроме того, во время посещения объектов орговли, в финансовых организациях, многофункциональных центрах нужно также использовать перчатки.



В документе сказано, что теперь необходимо усилить дезинфекцию в местах массового скопления людей контролировать выполнение этого указания. Главой также предписано усилить проверки за соблюдением масочного режима, для чего органам местного самоуправления поручено организовать патрули.

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Министерству здравоохранения Башкирии поручено обеспечить 150 исследований на 100 тысяч населения – среднесуточно в течение семи дней.Указ вступает в силу 28 октября.