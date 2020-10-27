Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров, поправками в указ, ввел новые ограничения связанные с коронавирусом

Радий Хабиров, поправками в указ, ввел новые ограничения связанные с коронавирусом

Радий Хабиров, поправками в указ, ввел новые ограничения связанные с коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 27 окт 2020 | 18:11

На портале правовой информации республики сегодня, 27 октября, опубликованы последние изменения, которые внес в указ о повышенной готовности глава Башкирии Радий Хабиров.



Согласно послелдним изменениям, теперь жители республики обязаны носить маски вне дома: в такси, в общественном транспорте, на парковках, в лифтах, а также во всех местах массового скопления людей. Кроме того, во время посещения объектов орговли, в финансовых организациях, многофункциональных центрах нужно также использовать перчатки. 

В документе сказано, что теперь необходимо усилить дезинфекцию в местах массового скопления людей  контролировать выполнение этого указания. Главой также предписано усилить проверки за соблюдением масочного режима, для чего органам местного самоуправления поручено организовать патрули. 

Стало известно, когда запланирована вакцинация жителей Башкирии от коронавируса

Читайте также:

Стало известно, когда запланирована вакцинация жителей Башкирии от коронавируса
Министерству здравоохранения Башкирии поручено обеспечить 150 исследований на 100 тысяч населения – среднесуточно в течение семи дней. 

Указ вступает в силу 28 октября. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: