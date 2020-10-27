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Стало известно, когда запланирована вакцинация жителей Башкирии от коронавируса

Стало известно, когда запланирована вакцинация жителей Башкирии от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 27 окт 2020 | 15:50

На оперативном брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сегодня, 27 октября, сообщил, как будет проходить кампания по вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, широкая вакцинация от заболевания запланирована на конец 2020-начало 2021 года. 



«Это, в первую очередь, связано с накоплением технологических возможностей и наращивания промышленных [объемов] вакцины и полным обобщением информации пострегистрационных исследований», – заявил Забелин.

По его словам, в настоящее время на территории России зарегистрировано три вакцины, но пока проводятся «необходимые исследования, чтобы максимально безопасно, максимально эффективно работали данные препараты».

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«Говорить о самой структуре организации [вакцинации] еще рано, так как механизм кампании еще не обработан», – заключил министр.
Напомним, что министр здравоохранения Максим Забелин коснулся вопроса приобретения лекарств и дефицита некоторых препаратов в аптеках, а также сообщил, почему пропали с продажи ртутные градусники

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Источник: gorobzor.ru

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