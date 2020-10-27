В Минздраве Башкирии рассказали, где бесполезно носить медицинские маски

| 27 окт 2020 | 14:47

Министерство здравоохранения Башкирии заявило, что носить маску на улице бесполезно: на свежем воздухе риск распространения коронавируса практически нулевой.



При этом стоит не забывать о средствах защиты в помещениях, где есть скопления людей — это поликлиники, магазины, автобусы и т.д. На это следует обратить внимание тем, кто не хочет заразиться.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В то же время если те, кто уже заразился, станут носить маску, то это не окажет никакого влияния на распространение инфекции.