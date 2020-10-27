В Минздраве Башкирии рассказали, где бесполезно носить медицинские маски
| 27 окт 2020 | 14:47
Министерство здравоохранения Башкирии заявило, что носить маску на улице бесполезно: на свежем воздухе риск распространения коронавируса практически нулевой.
При этом стоит не забывать о средствах защиты в помещениях, где есть скопления людей — это поликлиники, магазины, автобусы и т.д. На это следует обратить внимание тем, кто не хочет заразиться.
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Источник:
news102.ru
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