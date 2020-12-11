Чем опасно ношение медицинской маски зимой

| 11 дек 2020 | 17:56

Маску на улице следует носить при больших скоплениях людей. В любой другой ситуации от ее ношения стоит отказаться: она быстро мокнет и охлаждается, информирует РИА Новости врач-инфекционист Елена Белова.







Врач заявила, что маска – не согревающее средство в мороз. На маске образуется влага, когда люди дышат или разговаривают, а по правила ношения масок, от нее придется избавиться.



Белова отмечает, что ношение маски оправдано при большом скоплении людей, к примеру, на остановке, но находясь на безлюдной улице, маску лучше снять. Образование влаги на внутренней поверхности маски, когда «человек надышал, накашлял, начихал в маску», приводит к ее охлаждению на морозе. При этом охлаждается и человек. Находясь в помещении человек может не носить маску, если находится в нем один.

Со своей коллегой солидарен профессор Николай Малышев. Он пояснил, что никто не заставляет носить на улице маски, нужно просто соблюдать социальную дистанцию. Маска на холоде быстро станет влажной, что приведет к ее бесполезности. Ее нужно сразу же менять. Врач уверен, что маска не подойдет и для обогрева дыхательных путей. Чтобы согреться в мороз, специалист рекомендует надевать шарф повыше, а маска не будет иметь согревающего или защитного эффекта.





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