В Минздраве Башкирии рассказали, зачем привитым от коронавируса нужно носить медицинские маски

09:14, 18 окт 2021

В Министерстве здравоохранения Башкирии разъяснили, зачем привитым носить маски. По данным ведомства, основная задача вакцинации от COVID-19 — «натренировать» иммунитет так, чтобы при встрече с вирусом организм уже знал, как с ним бороться.







Полноценный иммунитет формируется спустя 42 дня после первой прививки, а значит, в этот период вакцинированный наиболее уязвим. Но и после этого срока не стоит пренебрегать средствами защиты.

«Зачем привитым носить маски? В первую очередь, потому что риск заболеть, пусть и в легкой форме, но остается. Вторая причина — вакцинированный может болеть бессимптомно и стать источником инфекции для других людей. Третья причина — административная. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех граждан в местах массового пребывания людей, в том числе в общественном транспорте, вне зависимости от факта перенесенного заболевания COVID-19 или вакцинации — это регламентируют нормативные документы в каждом регионе страны. За отсутствие средств защиты в общественном месте можно получить штраф», — пояснили в Минздраве РБ.

Кроме того, для эффективной защиты от COVID-19 необходимо также соблюдать социальную дистанцию и гигиену рук.

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Фото: из архива newsbash.ru