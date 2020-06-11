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Ришат Мансуров назначен главой Чишминского района

Ришат Мансуров назначен главой Чишминского района

руководство городов и районов | 11 июн 2020 | 11:14

В Чишминском районе Башкирии сменился глава администрации.

Флюр Уразметов, возглавлявший муниципалитет с 2005 года, уступил кресло начальнику 22-го пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Башкирии Ришат Мансуров.



Об этом стало известно по итогам встречи главы Башкирии Радия Хабирова с активом Чишминского района.

По словам Радия Хабирова, кандидат родом из Чишминского района, за годы работы он проявил себя как грамотный руководитель и теперь сможет применить накопленный опыт на благо муниципалитета.

Глава республики вручил Флюру Уразметову благодарность за многолетний и добросовестный труд, подчеркнув, что его опыт будет и дальше востребован в структуре государственного управления Башкортостана.

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«С Флюром Зинуровичем связаны последние 16 лет развития района. Этот большой период был очень положительный. Я признателен, что экономика района находится в хорошем динамичном состоянии, проведена модернизация практически всех крупных предприятий. Очень активно развивалась социальная сфера. Поэтому Вам есть чем гордиться», — сказал Радий Хабиров.
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Источник: www.bashinform.ru

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