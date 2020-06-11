Ришат Мансуров назначен главой Чишминского района
руководство городов и районов | 11 июн 2020 | 11:14
В Чишминском районе Башкирии сменился глава администрации.
Флюр Уразметов, возглавлявший муниципалитет с 2005 года, уступил кресло начальнику 22-го пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Башкирии Ришат Мансуров.
Об этом стало известно по итогам встречи главы Башкирии Радия Хабирова с активом Чишминского района.
По словам Радия Хабирова, кандидат родом из Чишминского района, за годы работы он проявил себя как грамотный руководитель и теперь сможет применить накопленный опыт на благо муниципалитета.
Глава республики вручил Флюру Уразметову благодарность за многолетний и добросовестный труд, подчеркнув, что его опыт будет и дальше востребован в структуре государственного управления Башкортостана.
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