Радий Хабиров посетил сейсмическую станцию в Бураевском районе

Сегодня, 7 июля, Радий Хабиров провел «Промышленный час» в Бураевском районе на площадке «Башнефтегеофизики». Выездное совещание состоялось на базе сейсмической станции «Батыр», которая располагается рядом с деревней Тугай.
Главе региона показали технопарк, отметив высокий уровень оснащения персонала. У специалистов, работающих вахтовым методом, есть все условия для труда и отдыха.
— Земля трясется, когда работает наш башкирский «Батыр». Кстати, это сейсмическая станция, с помощью которой определяют месторождения нефти и газа. Спроектировали и производят «Батыр» у нас в республике. А специалистов готовят в БашГУ и УГНТУ. Так что в очередной раз с гордостью пишу – талантливые люди в Башкортостане! — написал в соцсетях Радий Хабиров.