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Радий Хабиров посетил сейсмическую станцию в Бураевском районе

Радий Хабиров посетил сейсмическую станцию в Бураевском районе

Бураевский район | 07 июл 2020 | 16:32

Сегодня, 7 июля, Радий Хабиров провел «Промышленный час» в Бураевском районе на площадке «Башнефтегеофизики». Выездное совещание состоялось на базе сейсмической станции «Батыр», которая располагается рядом с деревней Тугай.



Главе региона показали технопарк, отметив высокий уровень оснащения персонала. У специалистов, работающих вахтовым методом, есть все условия для труда и отдыха.

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— Земля трясется, когда работает наш башкирский «Батыр». Кстати, это сейсмическая станция, с помощью которой определяют месторождения нефти и газа. Спроектировали и производят «Батыр» у нас в республике. А специалистов готовят в БашГУ и УГНТУ. Так что в очередной раз с гордостью пишу – талантливые люди в Башкортостане! — написал в соцсетях Радий Хабиров.

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Источник: proural.info
Фото: социальные сети

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