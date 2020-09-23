Рушан Гараев временно возглавил администрацию Бураевского района

Бураевский район | 23 сен 2020 | 14:56

Бывший глава Татышлинского района Рушан Гараев назначен исполняющим обязанности главы Бураевского района Башкирии, сообщили РБК Уфа в местной администрации. Такое решение на сегодняшнем заседании приняли депутаты совета. В муниципалитете также объявили конкурс на замещение должности руководителя администрации.







Как ранее сообщал РБК Уфа, контракт Гараева в Татышлинском районе прекращен в связи с истечением срока. Источник в региональном правительстве отметил, что чиновника переводят в Бураевский район в качестве антикризисного менеджера. Предшественник Гараева на посту главы администрации Рустам Исхаков сообщил о том, что покидает свой пост 15 сентября.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Исполнять обязанности главы Татышлинского района до проведения конкурса будет экс-заместитель министра труда и социальной защиты населения Фанур Шайхисламов.