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Рушан Гараев временно возглавил администрацию Бураевского района

Рушан Гараев временно возглавил администрацию Бураевского района

Бураевский район | 23 сен 2020 | 14:56

Бывший глава Татышлинского района Рушан Гараев назначен исполняющим обязанности главы Бураевского района Башкирии, сообщили РБК Уфа в местной администрации. Такое решение на сегодняшнем заседании приняли депутаты совета. В муниципалитете также объявили конкурс на замещение должности руководителя администрации.



Как ранее сообщал РБК Уфа, контракт Гараева в Татышлинском районе прекращен в связи с истечением срока. Источник в региональном правительстве отметил, что чиновника переводят в Бураевский район в качестве антикризисного менеджера. Предшественник Гараева на посту главы администрации Рустам Исхаков сообщил о том, что покидает свой пост 15 сентября.

Глава администрации Бураевского района Рустам Исхаков уходит в отставку

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Исполнять обязанности главы Татышлинского района до проведения конкурса будет экс-заместитель министра труда и социальной защиты населения Фанур Шайхисламов.

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Источник: ufa.rbc.ru

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