Рушан Гараев временно возглавил администрацию Бураевского района

Бывший глава Татышлинского района Рушан Гараев назначен исполняющим обязанности главы Бураевского района Башкирии, сообщили РБК Уфа в местной администрации. Такое решение на сегодняшнем заседании приняли депутаты совета. В муниципалитете также объявили конкурс на замещение должности руководителя администрации.
Как ранее сообщал РБК Уфа, контракт Гараева в Татышлинском районе прекращен в связи с истечением срока. Источник в региональном правительстве отметил, что чиновника переводят в Бураевский район в качестве антикризисного менеджера. Предшественник Гараева на посту главы администрации Рустам Исхаков сообщил о том, что покидает свой пост 15 сентября.