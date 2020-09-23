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Экс-замминистра семьи и соцзащиты стал главой района Башкирии

Экс-замминистра семьи и соцзащиты стал главой района Башкирии

Татышлинский район | 23 сен 2020 | 13:43

Экс-заместитель министра семьи и социальной защиты населения Башкирии 39-летний Фанур Шайхисламов назначен и.о. главы администрации Татышлинского района. Об этом сообщает РБК-Уфа, ссылаясь на муниципальный совет.



Уточняется, что данное решение приняли накануне на заседании депутатов. Помимо этого, депутаты объявили конкурс на замещение должности главы администрации района – на нем были выбраны председатель, зампредседателя и секретарь комиссии.

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Действующий глава Татышлинского района Рушан Гараев покидает должность в связи  с истечением срока контракта. По данным издания, он займет место и.о. руководителя Бураевского района. Депутатами Бураевского района будет рассмотрен вопрос об отставки нынешнего главы Рустама Исхакова сегодня, 23 сентября.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: news.rusoil.net

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