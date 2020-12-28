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В Госдуме рассказали, почему выплат для детей старше 7 лет не будет

В Госдуме рассказали, почему выплат для детей старше 7 лет не будет

| 28 дек 2020 | 21:59

Выплаты на детей 14-18 лет не предусмотрены, поскольку власти считают, что их родители работают и могут содержать подростков. Об этом  рассказала депутат Госдумы, член комитета думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.



«В период пандемии на детей 14-18 лет делались единовременные выплаты. Пока предполагается, что граждане работают. После семи лет ребенок идет в школу и родители в любом случае трудоустраиваются и обеспечивают свою семью», — объяснила Бессараб, сравнивая родителей подростков с родителями малышей.

Кроме того, охватить помощью всех просто невозможно, уточнила другой депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Валентина Кабанова. Однако в будущем возможна поддержка других семей.

«Дети постарше, они тоже нуждаются в поддержке. Может даже больше, у них и размеры больше, и дороже все. Но всех сразу поддержать нельзя, не хватит средств. Поэтому пока решили так категорийно, с трех до семи помочь. А дальше поживем — увидим», — говорит Кабанова.

На пресс-конференции президент России Владимир Путин попросил увеличить выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, доходы которых ниже прожиточного минимума на каждого из членов семьи. Также вырастет пособие по уходу за малышами до полутора лет, а семьи с детьми до восьми лет получат по 5 тысяч рублей. Тем, кто воспитывает подростков, никаких выплат пока не обещали.

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Источник: ura.news

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