В России перед Новым годом семьям, где есть дети до 7 лет выплатят по 5 тысяч рублей

| 17 дек 2020 | 18:58

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что перед Новым годом некоторые семьи получат выплаты. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции.







«В этом году отменены массовые мероприятия, связанные с детскими елками, мероприятия в театрах и студиях. А праздник необычный, связан с ожиданиями, с надеждами на будущее, но в то же время связан и с трудностями сегодня. Мы договорились о том, что страна, государство – мы тоже сделаем детям подарок. Небольшой, скромный, но тем не менее всем семьям, где есть дети до 7 лет включительно, каждому ребенку выплатим по пять тысяч рублей», – сказал Путин.

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