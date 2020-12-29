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Глава Башкортостана прокомментировал скандальный клип Ростислава Мурзагулова

Глава Башкортостана прокомментировал скандальный клип Ростислава Мурзагулова

| 29 дек 2020 | 21:13

Глава Башкирии Радий Хабиров откровенно высказался о скандальном клипе Ростислава Мурзагулова. Политик признался, что видеозапись ему не понравилась. Более того, он посчитал, что действия общественника нанесли ему репутационный ущерб.



Радий Хабиров заявил, что с автора видеозаписи у него был откровенный разговор, где он высказл свое возмущение. Он отметил, что не позволит наносить ущерб республиканской власти.  Однако он подтвердил, что Ростислав Мурзагулов  остается «своим» и в команде политика.


«Я видел клип. Я был в отъезде, мне он очень не понравился. Я буду корректным, я все сказал ему некорректным образом, когда это узнал. Я получил очень много неприятных рецензий на этот клип от моих друзей, коллег, от моих старожилов в политической сфере, мол, « ты так теперь живешь?» и так далее. Я считаю, что он нанес репутационный ущерб, все это я ему в очень грубой форме высказался. Это недопустимо. Не позволительно было делать это в администрации. Так нельзя. У нас на эту тему разговор. Я не позволю наносить мне ущерб и ущерб республиканской власти », — высказался Радий Хабиров.
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Источник: gorobzor.ru

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