В Башкирии предлагают отчислять студентов за участие в несанкционированных митингах

| 29 янв 2021 | 13:24

Депутат Госсобрания Башкирии Владимир Нагорный разработал законопроект, который пересмотрит оценку успеваемости студентов и школьников. Проект уже внесен на рассмотрение.







Согласно документу, теперь в школьных дневниках и журналах будет вновь введена графа «прилежание», куда будут ставить оценки по пятибалльной шкале. Если школьник будет замечен за нарушением уголовного или административного кодекса, в эту графу поставят оценку «1». Это может снизить рейтинг ученика при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а, следовательно, поступить таким выпускникам в университет будет сложнее.



Студентов же за нарушение уголовного и административного кодексов смогут отчислять за неподобающее поведение.

Например, таким нарушением, за которое могут отчислить из вуза или поставить единицу по прилежанию и пониженный рейтинг на аттестационных госэкзаменах (ОГЭ и ЕГЭ), может быть поход на несанкционированный митинг (ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», предусматривающая штрафы до пятисот тысяч рублей и административный арест до 15 суток).





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