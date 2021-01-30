Хабиров выступил против законопроекта об отчислении студентов из-за участия в несанкционированных митингах

| 30 янв 2021 | 17:08

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал законопроект депутата Владимира Нагорного, который предполагает отчисление студентов за участие в несанкционированных митингах. Свое мнение глава республики рассказал телеканалу БСТ.







«Я категорически против. Это абсолютно не нужная, излишняя инициатива. Я знаю, чем были продиктованы такие решения. Но я был возмущен, когда об этом узнал. Эта инициатива не просто бессмысленна, она еще и очень вредная. Конечно, она не пройдет. Мы попросим инициатора завершить этот процесс. Не надо этого делать. Мы все таки живем не в пещерном веке. Увязывать мысли людей и их убеждения с каким-либо наказанием категорически не допустимо», – сказал Хабиров.

По словам главы республики, правительству необходимо более активно работать с молодежью.

«Конечно, проще подойти к школьнику и сказать, ты не ходи туда, за это мы тебя отчислим. Это ведь примитивные методы. Нужно работать умнее и сложнее – объяснить, вступить в полемику, признать, может быть, свои ошибки. Сказать, давай вместе решать, нам здесь жить, развиваться и двигаться. У нас очень замечательные, умные студенты и школьники такие же – взрослые, серьезные ребята», – заключил Радий Хабиров.