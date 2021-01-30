Хабиров выступил против законопроекта об отчислении студентов из-за участия в несанкционированных митингах
| 30 янв 2021 | 17:08
Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал законопроект депутата Владимира Нагорного, который предполагает отчисление студентов за участие в несанкционированных митингах. Свое мнение глава республики рассказал телеканалу БСТ.
«Я категорически против. Это абсолютно не нужная, излишняя инициатива. Я знаю, чем были продиктованы такие решения. Но я был возмущен, когда об этом узнал. Эта инициатива не просто бессмысленна, она еще и очень вредная. Конечно, она не пройдет. Мы попросим инициатора завершить этот процесс. Не надо этого делать. Мы все таки живем не в пещерном веке. Увязывать мысли людей и их убеждения с каким-либо наказанием категорически не допустимо», – сказал Хабиров.
По словам главы республики, правительству необходимо более активно работать с молодежью.
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