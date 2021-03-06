В Башкирии до конца года на трассах поставят 800 камер видеофиксации

| 06 мар 2021 | 15:02

В Башкирии до конца текущего года на основных трассах поставят 800 новых камер видеофиксации. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.







Руководитель региона отметил, что это не должно послужить поводом для обиды местных жителей: такие меры необходимы, чтобы снизить смертность на дорогах.

«Все это сделано для того, чтобы родители возвращались домой, обнимали своих детей, радовались жизни», - пишет глава.

Кроме того, Радий Хабиров подчеркнул, что республике все еще не достает объектов придорожного сервиса, хотя на данный момент в работе находятся 68 новых точек.

«Все равно не хватает. Обязательно нужно, чтобы можно было остановиться, перекусить и т.д. Очень приятное впечатление производят наши коричневые знаки навигации. Это говорит о том, что мы действительно туристическая республика», - считает он.





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Напомним, что сегодня, 6 марта, Радий Хабиров решил проехать по региону в роли обычного туриста и оценить Башкирию с этого ракурса.