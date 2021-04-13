США и НАТО стягивают войска к границам России

| 13 апр 2021 | 18:12

НАТО планирует разместить на границах европейской части России 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц боевой техники. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.







«Американские войска перебрасываются из Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам», — приводит «Интерфакс» слова Шойгу с совещания в Североморске. В основном войска направляются в Причерноморье и Балтийский регион, добавил он.



Военное присутствие альянса усиливается в Польше и странах Балтики, добавил Шойгу. По его словам, по сравнению с 2020 годом НАТО серьезно увеличило интенсивность воздушной и морской разведок.

Ранее Шойгу сообщил, что армия России перебросила десантников к западным рубежам страны. По словам министра, это делается в рамках проверок боеготовности вооруженных сил.





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