Глава Башкирии предложил сделать 4 дня выходных на Курбан-байрам

12:21, 12 июл 2021

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров внес неожиданное предложение: сделать 4 дня выходных для граждан с сохранением заработной платы. Напомним, религиозный праздник по плану состоится уже 20 июля.







Глава Башкортостана Радий Хабиров на очередном оперативном совещании в региональном кабмине напомнил о том, что уже на следующей неделе в республике пройдет Курбан-байрам. Во всех районах пройдут религиозные мероприятия, в связи с этим необходимо обеспечить все необходимые меры безопасности, чтобы избежать возможных вспышек коронавирусной инфекции.

Радий Хабиров:



У нас 20 июля Курбан-байрам. Это выходной день. Мы проанализировали ситуацию, поэтому хотим предоставить людям возможность 4 дня отдохнуть – 17, 18, 19, 20 июня. Поэтому мы рекомендуем организациям ввести выходные дни с сохранением заработной платы. Чтобы мы максимально постарались поберечь людей.

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