Глава Башкирии подписал указ о введении карантина из-за бешенства

09:20, 29 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении карантина в Бирском районе из-за заражения животных бешенством. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.







Согласно тексту документа, ограничительные меры введены в селе Березовка, где на территории личного подсобного хозяйства выявили заражения животных. В настоящее время в карантинной зоне запрещено проведение выставок собак и кошек, а также торговля домашними питомцами, их вывоз и отлов диких животных.

Ликвидировать очаг бешенства поручено специалистам Управления ветеринарии республики, им же необходимо установить причины и источники возникновения заболевания. За исполнение данного указа отвечает министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

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