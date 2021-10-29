В Башкирии готовится указ о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса

08:19, 29 окт 2021

Как сообщил один из республиканских телеграм-каналов, в Доме республики готовится к подписанию указ о введении новых ограничительных мер.







В частности, согласно правовому документу с 30 октября планируется отменить, а при невозможности – перенести все деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников свыше 30 человек. Проводиться будут только те мероприятия, которые были одобрены региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Также с 1 по 7 ноября запрет может распространиться на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу общепита в ночные часы - с 23.00 до 6.00.



В «антиковидную» неделю будут работать в обычном режиме республиканские учреждения культуры и здравоохранения.

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