Депутат Госдумы заявил, что власти РФ хотят сделать вакцинацию платной

19:08, 18 янв 2022

"В Госдуме намереваются уже в марте установить цену за прививку от ковида. У адекватных людей больше нет сил вразумлять "антиваксеров". До каких пор нужно с ними нянчиться?", - высказался депутат Государственной Думы Максим Иванов.



Чиновник рассказал, что в штатах "за прививку выкладывают 40$", отечественная вакцина за границей имеет цену в 20$, при этом "за ней выстраиваются в очередь". Наши граждане, добавил парламентарий, не хотят делать прививку, а потом заражаются и "отнимают время у врачей", чтобы затем "вновь зайти в сеть" и высказываться против вакцинирования.



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