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В одном из регионов России ввели выплаты за прививку от коронавируса

В одном из регионов России ввели выплаты за прививку от коронавируса

14:17, 06 июл 2021

Власти Чукотки будут выплачивать по две тысячи рублей людям старше 50 лет, которые поставят прививку от COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Чукотки Роман Копин.

«В регионе расширили меры поддержки для вакцинированных от коронавируса. Теперь единовременную выплату в две тысячи рублей могут оформить жители старше 50 лет», — сообщает официальный сайт Чукотского автономного округа. Отмечается, что ранее такую выплату могли получить граждане старше 60 лет и только те, кто прописан на территории региона. Теперь требование о регистрации отменено.

Ранее в Москве объявили розыгрыш автомобиля среди тех, кто поставит прививку с 14 по 11 июля 2021 года. Компьютер случайным образом определяют победителей раз в неделю. Москвичи могут получить автомобиль стоимостью до миллиона рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главный приз — это собственное здоровье и душевное спокойствие, передает телеканал 360.

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Источник: ura.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
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