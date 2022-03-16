В Казахстане найден известный двойник Главы Башкирии

14:27, 16 мар 2022

Бизнесмен из Кахазстана Кайрат Боранбаев оказался уж очень сильно похож на главу Башкирии Радия Хабирова.







С Башкирией Боранбаева роднит то, что он является учредителем компании «Региональная сеть предприятий питания». За длинным названием кроется предприятие, которое является франчайзи «Макдоналдс» в Башкирии. Говоря простым языком – компания Боранбаев управляет всеми ресторанами быстрого обслуживания в нашем регионе. Также он курирует работу «Макдоналдс» еще в 13 субъетах России. Это не единственные активы Боранбаева – он занимается нефтяным бизнесом, производством лекарств и недвижимостью. Журнал «Forbes» называет его одним из самых влиятельных бизнесменов Казахстана.

55-летний Кайрат Боранбаев очень сильно напоминает 57-летнего Радия Хабирова. У них похожие восточные черты лица, улыбка, прическа и разрез глаз.





Примечательно, что Боранбаев является председателем наблюдательного совета ФК «Кайрат». Хабиров, будучи главой Красногорска, занимал должность директора местного СК «Зоркий».





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Фото: ФК «Кайрат»