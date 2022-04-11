В Башкирии назначили и.о. главы администрации Архангельского района

10:05, 11 апр 2022

Исполняющим обязанности главы администрации Архангельского района назначен Ильшат Аминев, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики врио главы Башкортостана Радий Хабиров. Прежний глава муниципалитета Александр Комзалов, руководивший районом с 2012 года, ушел в отставку по собственному желанию.







Ильшат Аминев в 1993 году окончил Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности «Лесное и садово-парковое хозяйство». В 2012 году защитил диссертацию на тему «Формирование урожайности и качества клубней картофеля в зависимости от биопрепаратов в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан». С 2006 года работал на должности директора профессионального лицея №83 и руководителя Башкирского агропромышленного колледжа.





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