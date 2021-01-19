Исполняющим обязанности главы Архангельского назначен Айрат Саитгалин

руководство городов и районов | 19 янв 2021 | 14:26

Накануне, 18 января, решением Совета администрации Архангельского района Башкирии, исполняющим обязанности главы района был назначен Айрат Саитгалин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.



Айрат Саитгалин ранее работал секретарем совета Кармаскалинского района. Пока он лишь исполняющий обязанности. Нового руководителя муниципалитета должны выбрать 10 февраля.



Напомним, ранее стало известно, что бывший руководитель администрации Архангельского района Ильшат Аминев ушел в отставку. Он занимал должность главы района на протяжении полутора лет.



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Фото: соцсети