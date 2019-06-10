Ильшат Аминев назначен и.о. главы администрации Архангельского района
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Исполняющим обязанности главы администрации Архангельского района назначен Ильшат Аминев, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики врио главы Башкортостана Радий Хабиров.
Прежний глава муниципалитета Александр Комзалов, руководивший районом с 2012 года, ушел в отставку по собственному желанию.
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