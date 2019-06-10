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Ильшат Аминев назначен и.о. главы администрации Архангельского района

Добавлено: 10.06.19
Просмотров: 132
Рубрика: Персоны
Теги: Архангельский район руководство городов и районов
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Ильшат Аминев назначен и.о. главы администрации Архангельского района

Исполняющим обязанности главы администрации Архангельского района назначен Ильшат Аминев, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики врио главы Башкортостана Радий Хабиров.

Прежний глава муниципалитета Александр Комзалов, руководивший районом с 2012 года, ушел в отставку по собственному желанию.

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Ильшат Аминев в 1993 году окончил Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности «Лесное и садово-парковое хозяйство». В 2012 году защитил диссертацию на тему «Формирование урожайности и качества клубней картофеля в зависимости от биопрепаратов в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан». С 2006 года работал на должности директора профессионального лицея №83 и руководителя Башкирского агропромышленного колледжа.


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