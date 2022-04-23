Глава Башкирии рассказал о впечатлениях от кухни, которой захотел угоститься Путин

19:30, 23 апр 2022

Сегодня, 23 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров посетил уфимское кафе «Айбат Халляр», где попробовал «кыстыбый для Путина».



Напомним, недавно президент России в разговоре с владельцем заведения Маратом Хуснутдиновым сказал, что обязательно закажет одно из его блюд. После это Хабиров тоже заявил, что отведает блюдо от «АХ».







По словам главы региона, он заказал «Нэнэйкин кыстыбый».



— Захотел почувствовать вкус детства. Что могу сказать — моя мама делала кашу более рассыпчатой, каждая крупинка чувствовалась. А в целом — очень хорошо, — сказал Радий Хабиров.



Он также заявил, что окажет предпринимателю поддержку.

Читайте также: Путин пообещал попробовать фастфуд из Башкирии

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Радий Хабиров / T.me