Глава Башкирии рассказал о впечатлениях от кухни, которой захотел угоститься Путин
19:30, 23 апр 2022
Сегодня, 23 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров посетил уфимское кафе «Айбат Халляр», где попробовал «кыстыбый для Путина».
Напомним, недавно президент России в разговоре с владельцем заведения Маратом Хуснутдиновым сказал, что обязательно закажет одно из его блюд. После это Хабиров тоже заявил, что отведает блюдо от «АХ».
По словам главы региона, он заказал «Нэнэйкин кыстыбый».
— Захотел почувствовать вкус детства. Что могу сказать — моя мама делала кашу более рассыпчатой, каждая крупинка чувствовалась. А в целом — очень хорошо, — сказал Радий Хабиров.
Он также заявил, что окажет предпринимателю поддержку.
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Источник:
ufa1.ru
Фото: Радий Хабиров / T.me
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