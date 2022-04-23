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Глава Башкирии рассказал о впечатлениях от кухни, которой захотел угоститься Путин

Глава Башкирии рассказал о впечатлениях от кухни, которой захотел угоститься Путин

19:30, 23 апр 2022

Сегодня, 23 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров посетил уфимское кафе «Айбат Халляр», где попробовал «кыстыбый для Путина».

Напомним, недавно президент России в разговоре с владельцем заведения Маратом Хуснутдиновым сказал, что обязательно закажет одно из его блюд. После это Хабиров тоже заявил, что отведает блюдо от «АХ».

По словам главы региона, он заказал «Нэнэйкин кыстыбый».

— Захотел почувствовать вкус детства. Что могу сказать — моя мама делала кашу более рассыпчатой, каждая крупинка чувствовалась. А в целом — очень хорошо, — сказал Радий Хабиров.

Он также заявил, что окажет предпринимателю поддержку.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Радий Хабиров / T.me
Теги: Хабиров Радий Фаритович Путин Владимир Владмирович
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