Путин пообещал попробовать фастфуд из Башкирии

17:35, 20 апр 2022

Президент Владимир Путин решил попробовать еду из уфимского ресторана «Айбат Халляр». Об этом он заявил сегодня, 20 апреля, на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».







На совещании выступил учредитель заведения Марат Насхутдинов. Забавный момент произошел в ходе его доклада. Президент не расслышал название ресторана.



— Как называется? Мне послышалось "айпад халява". Хороший проект, мы все с удовольствием присоединимся, — отметил Путин.



Он попросил отправить ему блюда из заведения и пообещал попробовать их.



— Давайте что-нибудь закажу. А вы не рассылаете? Я попрошу, несложно будет сделать, обязательно попробую, — заявил президент.





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Фото: скрин видео