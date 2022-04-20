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Путин пообещал попробовать фастфуд из Башкирии

Путин пообещал попробовать фастфуд из Башкирии

17:35, 20 апр 2022

Президент Владимир Путин решил попробовать еду из уфимского ресторана «Айбат Халляр». Об этом он заявил сегодня, 20 апреля, на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».

На совещании выступил учредитель заведения Марат Насхутдинов. Забавный момент произошел в ходе его доклада. Президент не расслышал название ресторана.

— Как называется? Мне послышалось "айпад халява". Хороший проект, мы все с удовольствием присоединимся, — отметил Путин.

Он попросил отправить ему блюда из заведения и пообещал попробовать их.

— Давайте что-нибудь закажу. А вы не рассылаете? Я попрошу, несложно будет сделать, обязательно попробую, — заявил президент.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
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