Советником Главы Башкирии назначен Алик Камалетдинов

20:18, 07 июл 2022

Распоряжением Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова советником Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Республики Башкортостан назначен Алик Камалетдинов. Об этом сообщает пресс-служба Главы республики.







Справка

Камалетдинов Алик Финзирович родился 21 июня 1975 года в с. Языково Благоварского района.



Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К. Рокоссовского, Уфимский юридический институт МВД России.



В 1996–2000 годах – командир противотанкового взвода, командир десантно-штурмового взвода отдельного десантно-штурмового батальона отдельной бригады морской пехоты Северного Флота.





В 2000–2015 годах – оперуполномоченный, старший инспектор, старший инженер Специального отряда быстрого реагирования МВД Республики Башкортостан.



В 2017–2018 годах – директор частной охранной организации «Скалон».



В 2018–2021 годах – военный комиссар Буздякского и Благоварского районов Республики Башкортостан.



Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалями «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка».

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Фото: соцсети