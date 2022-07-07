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Советником Главы Башкирии назначен Алик Камалетдинов

Советником Главы Башкирии назначен Алик Камалетдинов

20:18, 07 июл 2022

Распоряжением Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова советником Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Республики Башкортостан назначен Алик Камалетдинов. Об этом сообщает пресс-служба Главы республики.



Справка 
Камалетдинов Алик Финзирович родился 21 июня 1975 года в с. Языково Благоварского района.

Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К. Рокоссовского, Уфимский юридический институт МВД России.

В 1996–2000 годах – командир противотанкового взвода, командир десантно-штурмового взвода отдельного десантно-штурмового батальона отдельной бригады морской пехоты Северного Флота.


В 2000–2015 годах – оперуполномоченный, старший инспектор, старший инженер Специального отряда быстрого реагирования МВД Республики Башкортостан.

В 2017–2018 годах – директор частной охранной организации «Скалон».

В 2018–2021 годах – военный комиссар Буздякского и Благоварского районов Республики Башкортостан.

Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалями «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка».

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
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