Новым министром транспорта Башкирии стал Александр Клебанов
19:58, 05 дек 2022
Глава Башкортостана Радий Хабиров 5 декабря подписал указ о назначении Александра Клебанова на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Ранее Александр Клебанов занимал должность заместителя министра.
Прежний глава минтранса Александр Булушев ушел в отставку в конце ноября в связи с переходом на новую работу. Он занимал этот пост с июня 2021 года.
Клебанов Александр Владимирович родился 20 августа 1976 года в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов, прошёл переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Трудовую деятельность начал в 1990 году слесарем в Управлении механизации № 2 треста Мосстроймеханизации № 1.
В 1992–2017 годах – занимал руководящие должности в коммерческих организациях.
В 2018–2021 годах – начальник управления транспортного обслуживания Министерства транспорта Пермского края.
В 2021–2022 годах – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.