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Новым министром транспорта Башкирии стал Александр Клебанов

Новым министром транспорта Башкирии стал Александр Клебанов

19:58, 05 дек 2022

Глава Башкортостана Радий Хабиров 5 декабря подписал указ о назначении Александра Клебанова на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее Александр Клебанов занимал должность заместителя министра.



Прежний глава минтранса Александр Булушев ушел в отставку в конце ноября в связи с переходом на новую работу. Он занимал этот пост с июня 2021 года.

Клебанов Александр Владимирович родился 20 августа 1976 года в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов, прошёл переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Трудовую деятельность начал в 1990 году слесарем в Управлении механизации № 2 треста Мосстроймеханизации № 1.


В 1992–2017 годах – занимал руководящие должности в коммерческих организациях.

В 2018–2021 годах – начальник управления транспортного обслуживания Министерства транспорта Пермского края.

В 2021–2022 годах – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Клебанов Александр Владимирович назначение Башкирия
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