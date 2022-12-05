Новым министром транспорта Башкирии стал Александр Клебанов

19:58, 05 дек 2022

Глава Башкортостана Радий Хабиров 5 декабря подписал указ о назначении Александра Клебанова на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.



Ранее Александр Клебанов занимал должность заместителя министра.







Прежний глава минтранса Александр Булушев ушел в отставку в конце ноября в связи с переходом на новую работу. Он занимал этот пост с июня 2021 года.



Клебанов Александр Владимирович родился 20 августа 1976 года в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов, прошёл переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.



Трудовую деятельность начал в 1990 году слесарем в Управлении механизации № 2 треста Мосстроймеханизации № 1.





В 1992–2017 годах – занимал руководящие должности в коммерческих организациях.



В 2018–2021 годах – начальник управления транспортного обслуживания Министерства транспорта Пермского края.



В 2021–2022 годах – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.

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