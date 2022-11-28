Руководитель Минтранса Башкирии Александр Булушев уходит со своего поста

15:30, 28 ноя 2022

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев уходит со своего поста. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщила «ГТРК-Башкортостан».







Указ об отставке чиновника не издан, а пресс-служба министерства пока не предоставила оперативного комментария по ситуации. Александр Булушев был на должности с июня прошлого года.



Напомним, заместителя министра транспорта Башкирии Виктор Жулькова обвиняют в превышении полномочий. Уфимский суд отправил его под домашний арест на два месяца. Следователи заявляют, что в сентября 2021 года «неустановленные лица из числа руководства министерства» действуя по сговору с Жульковым, без проведения конкурса передали контракт на ремонт дороги на улице Горького в Сибае.

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