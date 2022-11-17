Замминистра транспорта Башкирии Виктора Жулькова освободили из-под домашнего ареста

19:05, 17 ноя 2022

Верховный суд Башкирии сменил меру пресечения заместителю министра транспорта республики Виктору Жулькову, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Домашний арест чиновника, постановленный Ленинский райсудом, был заменен на запрет определенных действий. Об этом 17 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов региона.







Напомним, по версии следствия, в сентябре 2021 года «неустановленные лица из числа руководства министерства» по сговору с Жульковым, без проведения конкурса обеспечили ремонт дороги на улице Горького в Сибае. Затем чиновники выделили незапланированные к освоению бюджетные деньги и легализовали их через фиктивно проведенный в декабре 2021 года аукцион.

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Фото: glavarb.ru