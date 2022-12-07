Глава Башкирии призвал коллег беречь своё здоровье

09:23, 07 дек 2022

На оперативном совещании в правительстве РБ Глава Башкирии Радий Хабиров обратил внимание коллег на то, что многие болеют.



— И аппарат правительства, и администрация Главы — все болеют, ходят — носом шмыгают. Если болеет человек, отправьте его на больничный. И поберегитесь, пожалуйста. Иначе скоро, как в ковидный год — работать не с кем будет.

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