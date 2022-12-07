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Глава Башкирии призвал коллег беречь своё здоровье

Глава Башкирии призвал коллег беречь своё здоровье

09:23, 07 дек 2022

На оперативном совещании в правительстве РБ Глава Башкирии Радий Хабиров обратил внимание коллег на то, что многие болеют.

— И аппарат правительства, и администрация Главы — все болеют, ходят — носом шмыгают. Если болеет человек, отправьте его на больничный. И поберегитесь, пожалуйста. Иначе скоро, как в ковидный год — работать не с кем будет.
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Источник: i-gazeta.com
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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