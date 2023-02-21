Башкирские чиновники прокомментировали идею создания госфонда для помощи семьям погибших в СВО и ветеранам

17:05, 21 фев 2023

Советник главы РБ по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов поддержал предложение Владимира Путина о создании специального государственного фонда по оказанию персональной помощи ветеранам и семьям погибших в СВО. По его словам, предприятия и жители уже давно объединились, чтобы помогать бойцам, отправляют гуманитарные грузы.







— Создание фонда систематизирует эту работу, возьмет под полный контроль работу с семьями погибших военнослужащих и с военнослужащими, которые уже возвращаются домой после выполнения воинского долга из-за ранений или достижения предельного возраста, — добавил он.





Также по этому поводу высказалась министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана Ленара Иванова. Она отметила, что ранее власти искали источник финансирования для оказания помощи участникам СВО и членам их семей. Теперь же проблема решилась сама собой.

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Напомним, в ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд для адресной помощи семьям погибших в СВО и ветеранам. Он должен появиться в каждом регионе.Фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации. Специалисты будут помогать с получением образования, трудоустройством, предпринимательством, занятиями спортом, освоением новой профессии или повышением квалификации. Для военнослужащих, получивших серьезные ранения, организуют долговременный уход на дому или сделают современные протезы.