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Стало известно, когда участники СВО из Башкирии вернутся на родину в отпуск

Стало известно, когда участники СВО из Башкирии вернутся на родину в отпуск

19:04, 08 фев 2023

Все военнослужащие из Башкирии поочередно побывают в отпуске. Об этом сообщил советник главы республики по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов. В республику едет уже третья партия отпускников.



Как добровольцы, так и мобилизованные получают по 10 дней для побывки дома. Сейчас их привозят организованно на комфортабельных автобусах «Башавтотранса».

Хабиров встретился с бойцами батальона Шаймуратова, приехавшими в отпускПо словам советника, воинов решено встречать в торжественной обстановке на Советской площади в Уфе у памятника генералу Шаймуратову. Встреча проходит вместе с близкими, затем все разъезжаются по домам к семьям.


«Конечно 10 дней небольшой срок, но пока идут боевые действия, полноценного отпуска не получится. Командование и так посчитало необходимым, чтобы ребята сменили обстановку и побыли хоть чуть-чуть с семьей. Потому что на передовой очень непростые условия», - рассказал Алик Камалетдинов в интервью в программе «Вести.Башкортостан».

Советник заявил также, что попыток избежать возвращения в зону СВО после отпуска не было, так как ребята четко знают «уступка врагу и предательство товарищей». Также он сообщил, что каждый боец, приехавший в отпуск, заходит в родную школу, чтобы провести урок мужества.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: спецоперация отпуск Камалетдинов Алик
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