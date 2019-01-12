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Денис Булатов назначен председателем Госкомитета Башкирии по мониторингу социально-экономического развития

Добавлено: 12.01.19
Просмотров: 70
Рубрика: Политика
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Денис Булатов назначен председателем Госкомитета Башкирии по мониторингу социально-экономического развития
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров назначил на должность исполняющего обязанности председателя Госкомитета Башкирии по мониторингу социально-экономического развития Дениса Булатова. Соответствующий Указ опубликован на портале правовой информации.

Документ подписан 9 января. К своим обязанностям Денис Булатов приступит 14 января.

Ранее этот пост занимал Нияз Фазылов, возглавлявший Комитет с 9 августа 2018 года. Он был освобожден от должности 7 декабря. Нияз Фазылов покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. 

Госкомитет РБ по мониторингу социально-экономического развития образован указом Рустэма Хамитова «в целях формирования и развития системы социально-экономического мониторинга региона и формирования информационно-аналитической основы деятельности государственных органов республики» для реализации национальной программы президента РФ Владимира Путина, рассчитанной до 2024 года. 

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