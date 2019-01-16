О каких проблемах пишут жители Башкирии Радию Хабирову в соцсетях

«Я написала обращение туда, на что мне был дан ответ, что они подготовили постановление и отправили его в управляющую компания ТЖХ. Октябрь на носу, пандусов нет, мы все надеемся и ждем».

«Жительница г. Стерлитамака под постом Радия Фаритовича в «Одноклассниках» написала просьбу установки пандусов. Мы оперативно отреагировали, в этот же день направили в администрацию города Стерлитамака, после этого до конца декабря пандусы были установлены».

«После обращения граждан управляющая компания производит ремонтные работы, которые выбрали граждане этого дома».

«Среди территорий, которые генерируют наибольшее количество обращений, это можно назвать Уфу, Уфимский район, Чишминский район, Иглинский район, Стерлитамак, Салават, Белорецкий район».

«Должны писать просто, но не примитивно, понятно, доступно, но емко. Если мы не проконтролируем, то есть главный контролер – это житель, который обязательно придет и напишет: «Вы обещали повесить на 18 января, а где ваши фонари? А их нет». Поэтому житель и совесть – вот они, главные контролеры. Ну а мы помогаем».

С начала 2019 года к руководителю республики Радию Хабирову в соцсетях обратились 6 тысяч человек, а всего с начала его работы в должности врио Главы республики поступило свыше 61 тысячи обращений. Об этом сегодня сообщили в рабочей группе при администрации Главы региона.Специальная компьютерная программа фиксирует вопросы граждан, на которые нужно дать ответ в течение максимум 7 дней. Причем «Инцидент» не снимет вопрос с контроля до тех пор, пока проблема не будет исчерпана. Так случилось в Стерлитамаке. Благодаря комментарию и одному клику мыши во «ВКонтакте» женщина добилась установки пандуса в подъезде. С начала года к Радию Хабирову в соцсетях обратились 6 тысяч человекНезатейливая манипуляция теперь существенно облегчает жизнь домочадцам. Но чтобы обеспечить себе такое удобство, Тамаре Калатози пришлось обивать пороги инстанций. Еще в начале прошлого года беременная женщина обратилась в ЖЭУ с просьбой установить пандус. Но её так и не услышали, как и в городской мэрии.С появлением на свет ребенка Тамаре пришлось долгие месяцы таскать на себе тяжелую коляску. С такой же проблемой столкнулись еще несколько молодых мам, проживающих в пятиэтажке. Лишь в декабре Тамара, увидев пост Радия Хабирова о благоустройстве, решила оставить под ним комментарий. На этот крик души мгновенно отреагировали чиновники. Не прошло и десяти дней, как на крыльце дома, а также на первом этаже появился пандус-конструктор.В городской администрации пояснили: управляющая компания на просьбу Тамары сразу должна была провести общее собрание дома. Установка пандусов, как и замена окон в подъездах или их покраска – все эти вопросы решаются простым большинством голосов.На жалобы жителей республики в соцсетях стали обращать внимание с приходом Радия Хабирова в должность руководителя Башкортостана. С тех пор в рабочую группу поступило свыше 61 тысячи обращений, каждое из которых теперь именуют «инцидент». Специальная программа фиксирует недовольства граждан в интернете, автоматически переадресовывая их компетентным службам и должностным лицам.В рейтинге самых злободневных тем, на которые чаще всего пишет люди, это ЖКХ, благоустройство, медицина, дороги, социальное обеспечение. Свои письма для убедительности люди часто дополняют фото и видео. Так жители одной из деревень Белорецкого района пожаловались на покосившийся столб линии электропередач. А в Сибае прямо на проезжей части был открыт люк канализации. Чиновникам тоже приходится осваивать плоды цивилизации и давать ответы не на словах, а на деле, выкладывая в сеть видео ремонтных работ или уборки мусорных контейнеров. А главное – не заниматься отписками.Срок, в который чиновникам нужно дать ответ людям, от 3 часов до недели, в зависимости от сложности. Причем компьютерная программа будет снимать вопрос с контроля только после решения проблемы. Часто после этого в чат руководителя региона приходят благодарности, но, как говорят в рабочей группе, это не самоцель. От того, как ответы будут выполняться на практике, зависит судьба чиновничьих кресел и рейтинг муниципальных руководителей.Автор: Максим Окунев