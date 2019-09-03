В Башкирии Елена Прочаковская назначена начальником администрации Главы республики по социальным коммуникациям

Врио Главы РБ Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве объявил о кадровых решениях в Башкирии. В частности, он назначил начальником администрации Главы республики по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Собственно, она и работала в этой сфере, просто мы ее назначили официально», - сказал руководитель республики.

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Кроме того, депутаты райсовета Стерлибашевского района утвердили на должность главы администрации Рустама Рахмангулова. Также Радий Хабиров подтвердил информацию о том, что и.о. председателя Госкомитета РБ по торговле назначен Алексей Гусев.