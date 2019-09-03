В Башкирии Елена Прочаковская назначена начальником администрации Главы республики по социальным коммуникациям
Комментарии (0)
Загрузка...
Врио Главы РБ Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве объявил о кадровых решениях в Башкирии. В частности, он назначил начальником администрации Главы республики по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Алексей Гусев назначен председателем Госкомторговли Башкирии
«Собственно, она и работала в этой сфере, просто мы ее назначили официально», - сказал руководитель республики.Кроме того, депутаты райсовета Стерлибашевского района утвердили на должность главы администрации Рустама Рахмангулова. Также Радий Хабиров подтвердил информацию о том, что и.о. председателя Госкомитета РБ по торговле назначен Алексей Гусев.
Читайте также
Политика
Рустам Рахмангулов возглавил администрацию Стерлибашевского района
Политика
Рустам Рахмангулов назначен ио главы Стерлибашевского района
Политика
В Башкирии к определенному сроку у каждого главы администрации должен появиться заместитель по предпринимательству
Персоны
Ильшат Аминев назначен и.о. главы администрации Архангельского района
Политика
Руслан Гилязетдинов утвержден на должность главы Учалинского района
Политика
В Башкирии назначили и.о. руководителя Межгорья и главу Нефтекамска
Политика
Радий Хабиров рассказал, что ему стало не интересно работать в Администрации президента РФ
Политика
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района