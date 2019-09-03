Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии Елена Прочаковская назначена начальником администрации Главы республики по социальным коммуникациям

В Башкирии Елена Прочаковская назначена начальником администрации Главы республики по социальным коммуникациям

Добавлено: 03.09.19
Просмотров: 57
Рубрика: Политика
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии Елена Прочаковская назначена начальником администрации Главы республики по социальным коммуникациям

Врио Главы РБ Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве объявил о кадровых решениях в Башкирии. В частности, он назначил начальником администрации Главы республики по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую, сообщает сайт Newsbash.ru.

Алексей Гусев назначен председателем Госкомторговли Башкирии

Читайте также:

Алексей Гусев назначен председателем Госкомторговли Башкирии
«Собственно, она и работала в этой сфере, просто мы ее назначили официально», - сказал руководитель республики.
Кроме того, депутаты райсовета Стерлибашевского района утвердили на должность главы администрации Рустама Рахмангулова. Также Радий Хабиров подтвердил информацию о том, что и.о. председателя Госкомитета РБ по торговле назначен Алексей Гусев.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Рустам Рахмангулов возглавил администрацию Стерлибашевского района
Политика
Рустам Рахмангулов возглавил администрацию Стерлибашевского района
Рустам Рахмангулов назначен ио главы Стерлибашевского района
Политика
Рустам Рахмангулов назначен ио главы Стерлибашевского района
В Башкирии к определенному сроку у каждого главы администрации должен появиться заместитель по предпринимательству
Политика
В Башкирии к определенному сроку у каждого главы администрации должен появиться заместитель по предпринимательству
Ильшат Аминев назначен и.о. главы администрации Архангельского района
Персоны
Ильшат Аминев назначен и.о. главы администрации Архангельского района
Руслан Гилязетдинов утвержден на должность главы Учалинского района
Политика
Руслан Гилязетдинов утвержден на должность главы Учалинского района
В Башкирии назначили и.о. руководителя Межгорья и главу Нефтекамска
Политика
В Башкирии назначили и.о. руководителя Межгорья и главу Нефтекамска
Радий Хабиров рассказал, что ему стало не интересно работать в Администрации президента РФ
Политика
Радий Хабиров рассказал, что ему стало не интересно работать в Администрации президента РФ
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
Политика
Фанис Аминев назначен и.о. главы администрации Баймакского района
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: