В администрации главы Башкирии прокомментировали арест пиарщицы Хабирова
В администрации главы Башкирии прокомментировали уголовное дело в отношении начальника управления по социальным коммуникациям Елены Прочаковской.
Как сообщили в пресс-службе, на данный момент нет оснований для отстранения Прочаковской от занимаемой должности, несмотря на ее арест. Временное исполнение обязанностей начальника управления возложено на заместителя Дмитрия Черенкова.
В администрации отметили, что не могут вмешиваться в работу правоохранительных органов и давать оценку предъявленным обвинениям. Также сообщили, что в целях неразглашения данных предварительного расследования не могут предоставлять дополнительную информацию по делу.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров назвал Прочаковскую порядочным человеком и выразил надежду, что всё прояснится. Он отметил тяжелое материальное положение чиновницы, которая одна тянет больную маму и взрослую дочь с внуками. Хабиров добавил, что у него есть сомнения по поводу предъявленных обвинений и нужно дождаться решения суда.
Напомним, Прочаковская была задержана 17 января по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что в 2017 году, работая в администрации Красногорска, она незаконно устроила знакомую в местный МФЦ. В настоящее время Прочаковская арестована и находится в СИЗО.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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