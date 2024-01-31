В администрации главы Башкирии прокомментировали арест пиарщицы Хабирова

В администрации главы Башкирии прокомментировали уголовное дело в отношении начальника управления по социальным коммуникациям Елены Прочаковской.

Как сообщили в пресс-службе, на данный момент нет оснований для отстранения Прочаковской от занимаемой должности, несмотря на ее арест. Временное исполнение обязанностей начальника управления возложено на заместителя Дмитрия Черенкова.

В администрации отметили, что не могут вмешиваться в работу правоохранительных органов и давать оценку предъявленным обвинениям. Также сообщили, что в целях неразглашения данных предварительного расследования не могут предоставлять дополнительную информацию по делу.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров назвал Прочаковскую порядочным человеком и выразил надежду, что всё прояснится. Он отметил тяжелое материальное положение чиновницы, которая одна тянет больную маму и взрослую дочь с внуками. Хабиров добавил, что у него есть сомнения по поводу предъявленных обвинений и нужно дождаться решения суда.

Напомним, Прочаковская была задержана 17 января по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что в 2017 году, работая в администрации Красногорска, она незаконно устроила знакомую в местный МФЦ. В настоящее время Прочаковская арестована и находится в СИЗО.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети