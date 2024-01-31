Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »
logtype

В администрации главы Башкирии прокомментировали арест пиарщицы Хабирова

В администрации главы Башкирии прокомментировали арест пиарщицы Хабирова

В администрации главы Башкирии прокомментировали уголовное дело в отношении начальника управления по социальным коммуникациям Елены Прочаковской.

Как сообщили в пресс-службе, на данный момент нет оснований для отстранения Прочаковской от занимаемой должности, несмотря на ее арест. Временное исполнение обязанностей начальника управления возложено на заместителя Дмитрия Черенкова.

В администрации отметили, что не могут вмешиваться в работу правоохранительных органов и давать оценку предъявленным обвинениям. Также сообщили, что в целях неразглашения данных предварительного расследования не могут предоставлять дополнительную информацию по делу.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров назвал Прочаковскую порядочным человеком и выразил надежду, что всё прояснится. Он отметил тяжелое материальное положение чиновницы, которая одна тянет больную маму и взрослую дочь с внуками. Хабиров добавил, что у него есть сомнения по поводу предъявленных обвинений и нужно дождаться решения суда.

Напомним, Прочаковская была задержана 17 января по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что в 2017 году, работая в администрации Красногорска, она незаконно устроила знакомую в местный МФЦ. В настоящее время Прочаковская арестована и находится в СИЗО.

Радий Хабиров назвал свою пиарщицу, обвиняемую в мошенничестве, «порядочным человеком»

Читайте также:

Радий Хабиров назвал свою пиарщицу, обвиняемую в мошенничестве, «порядочным человеком»
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Елена Прочаковская
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok