Пиарщицу главы Башкирии Елену Прочаковскую отправили в СИЗО

Накануне стало известно о задержании Елены Прочаковской, которая возглавляет Управление по связям с общественностью при главе Республики Башкортостан. Суд отправил ее под арест до 2 февраля в рамках расследования уголовного дела по обвинению в мошенничестве.

Как стало известно, Прочаковскую подозревают в том, что в 2017 году, когда она работала в администрации города Красногорска, главой которого в то время был нынешний руководитель Башкирии Радий Хабиров, она воспользовалась своими связями и устроила на работу в многофункциональный центр свою знакомую. При этом зарплатная карта этой женщины находилась у Прочаковской.

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Автор: Семен Подгорный

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