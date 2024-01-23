Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Адвокаты пиарщицы Хабирова Елены Прочаковской не смогли обжаловать арест

Адвокаты пиарщицы Хабирова Елены Прочаковской не смогли обжаловать арест

Решение Красногорского городского суда оставить под стражей до 2 февраля Елену Прочаковскую, руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям, было оставлено без изменений Московским областным судом. Об этом сообщили в пресс-службе суда информационному агентству "Ъ-Уфа".

Напомним, 16 января Елена Прочаковская была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Её обвинили в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ. Следствие полагает, что в июне 2017 года, будучи старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ администрации Красногорска, Прочаковская фиктивно устроила свою знакомую на должность главного специалиста в МФЦ. При этом банковская карта для зачисления заработной платы находилась у самой Прочаковской.

Ранее суд уже отклонил апелляционную жалобу адвокатов Прочаковской на арест их подзащитной. Защита настаивала на том, что следствие не представило достаточных доказательств для обоснования необходимости меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд счел эти доводы несостоятельными и оставил первоначальное решение в силе.

Что известно о задержанной пиарщице главы Башкирии Елене Прочаковской

Читайте также:

Что известно о задержанной пиарщице главы Башкирии Елене Прочаковской
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok