Адвокаты пиарщицы Хабирова Елены Прочаковской не смогли обжаловать арест

Решение Красногорского городского суда оставить под стражей до 2 февраля Елену Прочаковскую, руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям, было оставлено без изменений Московским областным судом. Об этом сообщили в пресс-службе суда информационному агентству "Ъ- Уфа ".

Напомним, 16 января Елена Прочаковская была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Её обвинили в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ. Следствие полагает, что в июне 2017 года, будучи старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ администрации Красногорска, Прочаковская фиктивно устроила свою знакомую на должность главного специалиста в МФЦ. При этом банковская карта для зачисления заработной платы находилась у самой Прочаковской.

Ранее суд уже отклонил апелляционную жалобу адвокатов Прочаковской на арест их подзащитной. Защита настаивала на том, что следствие не представило достаточных доказательств для обоснования необходимости меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд счел эти доводы несостоятельными и оставил первоначальное решение в силе.

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Автор: Семен Подгорный

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