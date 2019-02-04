Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Юлия Кофанова назначена директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Башкирии

Юлия Кофанова назначена директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Башкирии

Добавлено: 04.02.19
Просмотров: 48
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Юлия Кофанова назначена директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Башкирии

Директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования РБ назначена Юлия Кофанова, которая ранее была замминистра здравоохранения Башкирии. Врио Главы республики Радий Хабиров подписал соответствующее распоряжение, которое опубликовано на портале правовой информации. Документ вступил в силу 29 января.

Радий Хабиров: "Нужно уделять большое внимание здоровью работников"

Читайте также:

Радий Хабиров: "Нужно уделять большое внимание здоровью работников"
Экс-руководитель Фонда Алексей Меньшиков 25 января покинул должность по собственному желанию.

Справка:
Юлия Кофанова  родилась 19 ноября 1969 года в Уфе. В 1992 году окончила БГМУ (ранее БГМИ) по специальности лечебное дело, кандидат медицинских наук.
Трудовую деятельность начала в 1986 году медицинским регистратором в больнице №21. С 1989 по 1990 годы - медицинская сестра Станции скорой помощи.
С 1994 по 2000 годы - врач кабинета функциональной диагностики Узловой больницы станции Дема.
С 2000 по 2004 годы - завотделением функциональной диагностики уфимской Отделенческой больницы станции ФГУП «Куйбышевская железная дорога».
С 2005 по 2010 годы – заведующая-врач функциональной диагностики, НУЗ «Отделенческая больница на станции Уфа «РЖД».
С 2010 по 2016 - главный врач поликлиники №47, в 2016-2017 годах – главврач поликлиники №43.
С 27 декабря 2017 года замминистра здравоохранения РБ.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Минздрав Башкирии покинули два заместителя: Рита Валеева и Юлия Кофанова
Здравоохранение
Минздрав Башкирии покинули два заместителя: Рита Валеева и Юлия Кофанова
Денис Булатов назначен председателем Госкомитета Башкирии по мониторингу социально-экономического развития
Политика
Денис Булатов назначен председателем Госкомитета Башкирии по мониторингу социально-экономического развития
Фархад Самедов назначен советником Главы Башкирии по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса
Политика
Фархад Самедов назначен советником Главы Башкирии по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса
Гюзель Насырова назначена на должность первого заместителя Управляющего делами Главы РБ
Политика
Гюзель Насырова назначена на должность первого заместителя Управляющего делами Главы РБ
Замена страховых полисов обязательного медицинского страхования: нужно ли?
Здравоохранение
Замена страховых полисов обязательного медицинского страхования: нужно ли?
Александр Сидякин возглавил Администрацию Главы Башкортостана
Политика
Александр Сидякин возглавил Администрацию Главы Башкортостана
В Башкирии Гюзель Насырова назначена и.о. Управляющего делами Главы РБ
Политика
В Башкирии Гюзель Насырова назначена и.о. Управляющего делами Главы РБ
В Минздраве Башкирии произошли изменения
Общество / Здравоохранение
В Минздраве Башкирии произошли изменения
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: