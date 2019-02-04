Юлия Кофанова назначена директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Башкирии

Директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования РБ назначена Юлия Кофанова, которая ранее была замминистра здравоохранения Башкирии. Врио Главы республики Радий Хабиров подписал соответствующее распоряжение, которое опубликовано на портале правовой информации. Документ вступил в силу 29 января.



Экс-руководитель Фонда Алексей Меньшиков 25 января покинул должность по собственному желанию.родилась 19 ноября 1969 года в Уфе. В 1992 году окончила БГМУ (ранее БГМИ) по специальности лечебное дело, кандидат медицинских наук.Трудовую деятельность начала в 1986 году медицинским регистратором в больнице №21. С 1989 по 1990 годы - медицинская сестра Станции скорой помощи.С 1994 по 2000 годы - врач кабинета функциональной диагностики Узловой больницы станции Дема.С 2000 по 2004 годы - завотделением функциональной диагностики уфимской Отделенческой больницы станции ФГУП «Куйбышевская железная дорога».С 2005 по 2010 годы – заведующая-врач функциональной диагностики, НУЗ «Отделенческая больница на станции Уфа «РЖД».С 2010 по 2016 - главный врач поликлиники №47, в 2016-2017 годах – главврач поликлиники №43.С 27 декабря 2017 года замминистра здравоохранения РБ.