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В Уфе у влюбленных пар появится своя аллея

Добавлено: 11.04.19
Просмотров: 119
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе у влюбленных пар появится своя аллея

15 апреля в башкирской столице по ул. Салавата Юлаева, 1, пройдет посадка первых деревьев для новой Аллеи влюбленных. Организатором мероприятии являются региональное отделение «Молодой Гвардии» и партия «Единая Россия», сообщает сайт Newsbash.ru.

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По мнению организаторов, территория станет излюбленным местом для влюбленных пар столицы. Для оформления площадки и посадки деревьев приглашаются уфимцы.

Макет ландшафтного дизайна можно отправлять на почту mger102@mail.ru с пометкой «Аллея влюблённых».

Начало мероприятия в 11 часов.

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