В Уфе у влюбленных пар появится своя аллея
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15 апреля в башкирской столице по ул. Салавата Юлаева, 1, пройдет посадка первых деревьев для новой Аллеи влюбленных. Организатором мероприятии являются региональное отделение «Молодой Гвардии» и партия «Единая Россия», сообщает сайт Newsbash.ru.
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Макет ландшафтного дизайна можно отправлять на почту mger102@mail.ru с пометкой «Аллея влюблённых».
Начало мероприятия в 11 часов.
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