В Уфе у влюбленных пар появится своя аллея

15 апреля в башкирской столице по ул. Салавата Юлаева, 1, пройдет посадка первых деревьев для новой Аллеи влюбленных. Организатором мероприятии являются региональное отделение «Молодой Гвардии» и партия «Единая Россия», сообщает сайт Newsbash.ru.



По мнению организаторов, территория станет излюбленным местом для влюбленных пар столицы. Для оформления площадки и посадки деревьев приглашаются уфимцы.Макет ландшафтного дизайна можно отправлять на почту mger102@mail.ru с пометкой «Аллея влюблённых».Начало мероприятия в 11 часов.