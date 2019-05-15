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В Уфе состоится открытие «Аллеи Матерей»

Добавлено: 15.05.19
Просмотров: 144
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе состоится открытие «Аллеи Матерей»

18 мая в Уфе на территории Республиканского клинического перинатального центра состоится открытие «Аллеи Матерей», сообщает сайт Newsbash.ru.

Организатором мероприятия выступает общественная организация «Матери Республики Башкортостан».

«Аллея Матерей» направлена на поддержание роли и значимости женщины – матери в современном обществе.

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В этот день на территории Республиканского перинатального центра запланирована установка памятной стелы в виде сердца, а также посадка плодоносящих деревьев, которые олицетворяют социально устойчивую и активную семью, ответственное родительство и ценность семейной жизни.

Кроме того, в рамках открытия «Аллеи Матерей» состоится флешмоб сотрудников роддомов Уфы, праздничный концерт и ряд других тематических мероприятий.

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