В Уфе состоится открытие «Аллеи Матерей»
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18 мая в Уфе на территории Республиканского клинического перинатального центра состоится открытие «Аллеи Матерей», сообщает сайт Newsbash.ru.
Организатором мероприятия выступает общественная организация «Матери Республики Башкортостан».
«Аллея Матерей» направлена на поддержание роли и значимости женщины – матери в современном обществе.
Кроме того, в рамках открытия «Аллеи Матерей» состоится флешмоб сотрудников роддомов Уфы, праздничный концерт и ряд других тематических мероприятий.
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