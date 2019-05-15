В Уфе состоится открытие «Аллеи Матерей»

18 мая в Уфе на территории Республиканского клинического перинатального центра состоится открытие «Аллеи Матерей», сообщает сайт Newsbash.ru.



Организатором мероприятия выступает общественная организация «Матери Республики Башкортостан».





«Аллея Матерей» направлена на поддержание роли и значимости женщины – матери в современном обществе.

В этот день на территории Республиканского перинатального центра запланирована установка памятной стелы в виде сердца, а также посадка плодоносящих деревьев, которые олицетворяют социально устойчивую и активную семью, ответственное родительство и ценность семейной жизни.Кроме того, в рамках открытия «Аллеи Матерей» состоится флешмоб сотрудников роддомов Уфы, праздничный концерт и ряд других тематических мероприятий.