Садоводам Башкирии напомнили о запрете на сжигание мусора
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Садоводам Башкирии напомнили о действующем запрете на сжигание мусора на участках в СНТ, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Кроме того, установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зонах железных дорог, — прокомментировали в ведомстве. — Эта мера поможет обеспечить СНТ, населенным пунктам и другим объектам инфраструктуры пожарную безопасность.Специалисты предупреждают, что в процессе сгорания пластика и полиэтилена образуются вредные вещества. Поэтому лучше всего отвозить такого рода мусор на утилизацию.
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