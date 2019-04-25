Садоводам Башкирии напомнили о запрете на сжигание мусора

Садоводам Башкирии напомнили о действующем запрете на сжигание мусора на участках в СНТ, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Кроме того, установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зонах железных дорог, — прокомментировали в ведомстве. — Эта мера поможет обеспечить СНТ, населенным пунктам и другим объектам инфраструктуры пожарную безопасность.

Природоохранным законодательством сжигание отходов без специальных установок запрещается, напоминает Минэкологии РБ. Запрет установлен из соображений пожарной и экологической безопасности.Специалисты предупреждают, что в процессе сгорания пластика и полиэтилена образуются вредные вещества. Поэтому лучше всего отвозить такого рода мусор на утилизацию.