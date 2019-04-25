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Садоводам Башкирии напомнили о запрете на сжигание мусора

Добавлено: 25.04.19
Просмотров: 102
Рубрика: Общество
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Садоводам Башкирии напомнили о запрете на сжигание мусора

Садоводам Башкирии напомнили о действующем запрете на сжигание мусора на участках в СНТ, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Природоохранным законодательством сжигание отходов без специальных установок запрещается, напоминает Минэкологии РБ. Запрет установлен из соображений пожарной и экологической безопасности.
— Кроме того, установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зонах железных дорог, — прокомментировали в ведомстве. — Эта мера поможет обеспечить СНТ, населенным пунктам и другим объектам инфраструктуры пожарную безопасность.
Специалисты предупреждают, что в процессе сгорания пластика и полиэтилена образуются вредные вещества. Поэтому лучше всего отвозить такого рода мусор на утилизацию.

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